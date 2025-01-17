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Регион
17 января, 12:50

Собака уже двое суток дрейфует на льдине посреди Волги

В Саратова жители просят спасти собаку, которая два дня сидит на льдине в Волге

В Саратовской области местные жители переживают за собаку, которая застряла на льдине посреди Волги и двое суток не может самостоятельно выбраться на берег. В соцсети появились кадры с животным, снятые очевидцем.

Под Саратовом собака два дня не может выбраться на берег со льдины. Видео © VK / Саратовщина — Саратов и Саратовская область

Неравнодушные граждане обратились в МЧС с просьбой помочь вызволить животное. По их словам, пёс не понимает, в какой стороне берег, а скользкий лёд мешает быстро передвигаться, поэтому питомец ходит из стороны в сторону и не может выбраться. Активисты жалуются, что спасатели не приезжают. Однако в самой службе пояснили, что выезжали на место и узнали, что собака принадлежит охранникам моста, расположенного рядом, пёс, мол, любит ежедневно прогуливаться по льду и не чувствует себя в опасности. Саратовцы не уверены, что дело обстоит именно так и полагают, что пса нужно спасать.

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Ранее в Вологодской области неравнодушный ветеран пожарной охраны МЧС России помог спасти собаку, застрявшую на льдине. Пёс по кличке Вулкан, сопровождая хозяина на охоте, оказался на неокрепшей поверхности реки Сухоны. В результате льдина, на которой находилось животное, откололась и начала стремительно дрейфовать по течению. Хозяин обратился за помощью к мужчине и они на лодке догнали животное.

Обложка ©

freepik/ karlyukav

Татьяна Миссуми
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