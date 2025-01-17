Минздрав Татарстана сообщил об отравлении 12 школьников в центре «Дуслык»

В оздоровительном центре «Дуслык» в Татарстане произошло отравление среди школьников. Об этом сообщает местное министерство здравоохранения. 12 детей были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Старшеклассники, участвующие в республиканской олимпиаде по химии, начали чувствовать себя плохо после обеда в столовой.

По данным министерства, к 12:30 в больницу имени профессора Агафонова поступили 12 детей с признаками кишечного отравления. Их состояние оценивается как удовлетворительное, и они находятся под постоянным наблюдением врачей. Всем детям оказывается необходимая медицинская помощь.