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Регион
17 января, 12:22

Минздрав Татарстана сообщил об отравлении 12 школьников в центре «Дуслык»

Фото © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Фото © Shutterstock / FOTODOM / VPales

В оздоровительном центре «Дуслык» в Татарстане произошло отравление среди школьников. Об этом сообщает местное министерство здравоохранения. 12 детей были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Старшеклассники, участвующие в республиканской олимпиаде по химии, начали чувствовать себя плохо после обеда в столовой.

По данным министерства, к 12:30 в больницу имени профессора Агафонова поступили 12 детей с признаками кишечного отравления. Их состояние оценивается как удовлетворительное, и они находятся под постоянным наблюдением врачей. Всем детям оказывается необходимая медицинская помощь.

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Ранее на юге Красноярского края 32 пожилых человека отравились омлетом в санатории «Сосновый Бор» у озера Тагарское в Минусинском районе. Пяти пострадавшим потребовалась госпитализация.

Марина Фещенко
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