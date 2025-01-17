«До сих пор расплачиваюсь»: Логинов объяснил, как роль Гены Букина вышла ему боком
Актёр Логинов рассказал, что после роли Букина не может играть военных
Виктор Логинов в образе Гены Букина. Обложка © Kinopoisk.ru / Кадр из сериала «Счастливы вместе» (2006–2013) режиссёра Геннадия Дронова и др., сценарий Станислава Берестового и др.
Роль продавца женской обуви из Екатеринбурга Гены Букина принесла всероссийскую известность исполнившему её российскому актёру Виктору Логинову, но вместе с тем обернулась и сложностями в карьере. Как признался в интервью артист, теперь ему не дают роли военных.
«Конечно, есть моменты, за которые я до сих пор сейчас расплачиваюсь. Мне бы хотелось сняться, например, в военном кино. В хорошем, положительном образе или, может быть, даже отрицательном. А режиссёры и телепродюсеры отвечают: «Мы не можем сделать Гену Букина генералом или полковником, или хотя бы капитаном. Даже солдатом не можем», — рассказал он в беседе с aif.ru.
Сам актёр открыт к самым разным предложениям. Грядущей весной на экраны должен выйти полнометражный фильм, где Виктор сыграл отрицательного персонажа. По его словам, кино юмористическое, но антагонист в нём должен получиться инфернальным: в чёрном с головы до пят, в том числе в чёрных очках — всё по заветам голливудского актёра Стивена Сигала.
При этом в целом Логинов благодарен роли Букина. Актёр признает, что именно сыграв уральского продавца обуви с семейными проблемами, он заработал входной билет в киноиндустрию.
А вот коллеге Виктора Логинова по цеху, российскому актёру Юре Борисову, на карьеру жаловаться не приходится — недавно его включили в шорт-лист номинантов на британскую кинопремию в категории «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме «Анора». Состязаться за титул он будет с Кираном Калкином («Настоящая боль»), Кларенсом Маклином («Синг-Синг»), а также такими маститыми актёрами как Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Брутальный стиль») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).