«До сих пор расплачиваюсь»: Логинов объяснил, как роль Гены Букина вышла ему боком

Роль продавца женской обуви из Екатеринбурга Гены Букина принесла всероссийскую известность исполнившему её российскому актёру Виктору Логинову, но вместе с тем обернулась и сложностями в карьере. Как признался в интервью артист, теперь ему не дают роли военных.

«Конечно, есть моменты, за которые я до сих пор сейчас расплачиваюсь. Мне бы хотелось сняться, например, в военном кино. В хорошем, положительном образе или, может быть, даже отрицательном. А режиссёры и телепродюсеры отвечают: «Мы не можем сделать Гену Букина генералом или полковником, или хотя бы капитаном. Даже солдатом не можем», — рассказал он в беседе с aif.ru.

Сам актёр открыт к самым разным предложениям. Грядущей весной на экраны должен выйти полнометражный фильм, где Виктор сыграл отрицательного персонажа. По его словам, кино юмористическое, но антагонист в нём должен получиться инфернальным: в чёрном с головы до пят, в том числе в чёрных очках — всё по заветам голливудского актёра Стивена Сигала.

При этом в целом Логинов благодарен роли Букина. Актёр признает, что именно сыграв уральского продавца обуви с семейными проблемами, он заработал входной билет в киноиндустрию.