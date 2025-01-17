Бывший муж Пугачёвой рассказал, как молодому Николаеву удалось покорить примадонну
Продюсер Болдин: Николаев сразу понравился Пугачёвой своей игрой на клавишах
Игорь Крутой, Алла Пугачёва и Игорь Николаев на выступлении в Юрмале в 2006 году. Обложка © ТАСС / Владимир Старков
Алла Пугачёва взяла Игоря Николаева в ансамбль «Рецитал» и долго работала вместе с ним, потому что ей очень понравились его навыки игры на клавишных. Об этом рассказал бывший супруг и директор певицы, продюсер Евгений Болдин, отметив, что молодой музыкант был очень харизматичен и талантлив, чем сразу завоевал симпатию примадонны.
«Мы меняли нескольких музыкантов в «Рецитале» и он пришёл в ДК МАИ (Дворец культуры и техники Московского Авиационного Института), где мы прослушивали новых инструменталистов. Он был среди них именно в качестве клавишника. Алле очень нравилось, как он играет, музыкант он хороший», — сказал Болдин NEWS.ru.
Он пояснил, что «молодой, симпатичный и талантливый парень» сразу понравился Пугачёвой и между ними вскоре завязалась дружба. Николаев долго был клавишником в группе певицы и только через два года заявил о себе в качестве композитора, показав свои произведения примадонне. В 1983 году Пугачёва впервые спела знаменитую песню Николаева «Айсберг», после чего исполняла и прочие его хиты. К слову, сегодня музыкант празднует 65-летие.
Ранее соседи Аллы Пугачёвой на Кипре рассказали, что в последний год певица живёт в своём особняке практически в полном одиночестве. Её супруг-юморист почти не появляется дома из-за частых гастролей, а 11-летние двойняшки Гарри и Лиза учатся в другой стране и редко бывают на Кипре.