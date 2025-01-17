Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 14:01

Охрана ТЦ в Твери нашла среди своих похитителя ноутбука у уснувшего в туалете мужчины

Охранник ТЦ в Твери украл ноутбук у уснувшего в туалете приезжего из Подмосковья

В Твери задержали мужчину, который украл ноутбук у уснувшего в туалете незнакомца. Грабитель работал в торговом центре охранником, сообщили в УМВД России по Тверской области. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

В полицию от 40-летнего жителя Дмитрова поступило сообщение о краже ноутбука, совершённой в торговом центре «Есенин» в Твери. В ходе расследования выяснилось, что в день инцидента потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул в туалетной кабинке. Сотрудники охраны ТЦ, вместе с дополнительной группой реагирования, помогли ему выбраться. Когда мужчина пришёл в себя, обнаружил, что его личные вещи пропали.

«Изучив камеры видеонаблюдения в помещениях торгового центра и туалетной комнате, полицейские установили причастность к краже одного из прибывших в тот день сотрудников ЧОПа. Камера запечатлела, как один из них воспользовался нетрезвым состоянием потерпевшего и присвоил себе его ноутбук», — говорится в сообщении УМВД.

Грабитель сознался в преступлении. Ноутбук вернули владельцу, а фигуранта дела отпустили под подписку о невыезде.

Подмосковный учитель собрал с родителей школьников миллион на экскурсию и был таков
Подмосковный учитель собрал с родителей школьников миллион на экскурсию и был таков

Ранее Life.ru рассказал, что в Башкирии главный новогодний волшебник попал за решётку за кражу из игрового автомата. Таким образом Дед Мороз и Снегурочка решили порадовать местных жителей. Кража 20 игрушек стоимостью 4,2 тысячи рублей обернулась для «волшебника» реальным сроком.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar