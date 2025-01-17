Охрана ТЦ в Твери нашла среди своих похитителя ноутбука у уснувшего в туалете мужчины
Охранник ТЦ в Твери украл ноутбук у уснувшего в туалете приезжего из Подмосковья
В Твери задержали мужчину, который украл ноутбук у уснувшего в туалете незнакомца. Грабитель работал в торговом центре охранником, сообщили в УМВД России по Тверской области. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.
В полицию от 40-летнего жителя Дмитрова поступило сообщение о краже ноутбука, совершённой в торговом центре «Есенин» в Твери. В ходе расследования выяснилось, что в день инцидента потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул в туалетной кабинке. Сотрудники охраны ТЦ, вместе с дополнительной группой реагирования, помогли ему выбраться. Когда мужчина пришёл в себя, обнаружил, что его личные вещи пропали.
«Изучив камеры видеонаблюдения в помещениях торгового центра и туалетной комнате, полицейские установили причастность к краже одного из прибывших в тот день сотрудников ЧОПа. Камера запечатлела, как один из них воспользовался нетрезвым состоянием потерпевшего и присвоил себе его ноутбук», — говорится в сообщении УМВД.
Грабитель сознался в преступлении. Ноутбук вернули владельцу, а фигуранта дела отпустили под подписку о невыезде.
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