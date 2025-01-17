МВД объявило в розыск главреда издания «Важные истории» Алесю Мароховскую*
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Главный редактор издания «Важные истории» Алеся Мароховская* объявлена в розыск по уголовной статье. Её имя и фамилия появились в базе розыска МВД России. Однако конкретная статья, по которой проводится розыск, не уточняется.
Летом 2021 года Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ — «иностранных агентов» Мароховскую, а также юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии и издающее «Важные истории», и ещё пятерых журналистов издания
А перед Новым годом в Москве суд принял решение о заочном аресте журналистки Татьяны Шадриной* (Фельгенгауэр), которая также обвиняется в несоблюдении законодательства об иностранных агентах.
* Внесены в список СМИ-иноагентов