Ребёнку по ошибке вкололи лекарство от ДЦП в детсаду в Петербурге, его мучают жуткие симптомы

В Санкт-Петерубурге ребёнку по ошибке ввели рецептурный препарат в детском саду. Мать малыша Анастасия узнала об этом абсолютно случайно, рассказывает 78.ru.

Инцидент произошёл 14 января в коррекционном детсаду в Кировском районе. Пятилетнему мальчику вкололи неизвестный препарат и даже не сообщили об этом родителям. Он на неизвестную прививку не жаловался, а следа было не видно.

«Мне нянечка случайно сказала об этом, шёпотом», — призналась мама ребёнка.

Оказалось, что изначально укол должны были делать другому мальчику по назначению врача, но медсестра перепутала и ввела препарат сыну Анастасии. Мать пострадавшего уже написала заявление в правоохранительные органы. Полиция и прокуратура проводят проверку. Медсестра, сделавшая укол, всё ещё работает в детском саду.

Сейчас у мальчика началась сыпь. Оказалось, что ему сделали инъекцию «Кортексина», который используют при задержке речи, проблемах с памятью и детском церебральном параличе (ДЦП). Применять препарат без назначения врача категорически запрещено. Ребёнку были противопоказаны какие-либо уколы так, как он только пару дней назад вышел с больничного.

«Медсестра уверяет, что она звала именно того мальчика к себе на приём. Воспитатели говорят, что она звала моего сына, называла фамилию и имя моего ребёнка», — заявила Анастасия.

Заведующая детского сада вообще была не в курсе произошедшего. Все сделанные инъекции являются противозаконными.