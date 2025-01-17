Директор лучшего в России МФЦ лишился работы из-за отказа пользоваться компьютером

В Воронеже директор МФЦ был уволен с должности за то, что отказывался пользоваться компьютером. Официальная формулировка причины увольнения — «слишком консервативный подход к делу». Об инциденте сообщает Mash.

Сергей Котляренко проработал на своём посту целых 15 лет. В 2022 году его подразделение стало лучшим по результатам конкурса, а руководитель Росреестра Олег Скуфинский даже поблагодарил воронежский МФЦ за прекрасную работу. Однако у Котляренко была одна особенность — он напрочь не воспринимал компьютеры и перестал ими пользоваться, предпочитая изучать документы в распечатанном виде.

После увольнения мужчина обратился с жалобой в Ленинский районный суд Воронежа, потребовав восстановить его в должности. Однако выиграть процесс он не смог и теперь намерен дойти до областного суда с апелляционным заявлением.