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17 января, 14:26

Директор лучшего в России МФЦ лишился работы из-за отказа пользоваться компьютером

В Воронеже уволили директора МФЦ Котляренко за отказ пользоваться компьютером

В Воронеже директор МФЦ был уволен с должности за то, что отказывался пользоваться компьютером. Официальная формулировка причины увольнения — «слишком консервативный подход к делу». Об инциденте сообщает Mash.

Сергей Котляренко проработал на своём посту целых 15 лет. В 2022 году его подразделение стало лучшим по результатам конкурса, а руководитель Росреестра Олег Скуфинский даже поблагодарил воронежский МФЦ за прекрасную работу. Однако у Котляренко была одна особенность — он напрочь не воспринимал компьютеры и перестал ими пользоваться, предпочитая изучать документы в распечатанном виде.

После увольнения мужчина обратился с жалобой в Ленинский районный суд Воронежа, потребовав восстановить его в должности. Однако выиграть процесс он не смог и теперь намерен дойти до областного суда с апелляционным заявлением.

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Ранее сообщалось, что главу филиала «Ставэлектросети» в Минводах уволили после того, как в соцсетях была опубликована видеозапись с корпоратива со стриптизом и БДСМ-танцами. После этого были проведены служебные проверки.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Татьяна Миссуми
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