На рынках Турции появилось поддельное золото, которое с трудом выявляют даже ювелиры

В Турции широко распространяется поддельное золото, которое даже ювелиры с трудом могут отличить от настоящего. Об этом сообщает CNN Türk.

По данным телеканала, жертвами мошенников становятся как обычные покупатели, так и владельцы ювелирных магазинов. Ситуация вызвала панику на рынке и у граждан.

Эксперт по золоту и денежным рынкам Исам Мемиш считает, что появление подделок может быть спровоцировано подъёмами и спадами цен на него в летний сезон.