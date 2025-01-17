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Регион
17 января, 14:15

На рынках Турции появилось поддельное золото, которое с трудом выявляют даже ювелиры

В Турции нашли поддельное золото, которое трудно отличить от настоящего

В Турции широко распространяется поддельное золото, которое даже ювелиры с трудом могут отличить от настоящего. Об этом сообщает CNN Türk.

По данным телеканала, жертвами мошенников становятся как обычные покупатели, так и владельцы ювелирных магазинов. Ситуация вызвала панику на рынке и у граждан.

Эксперт по золоту и денежным рынкам Исам Мемиш считает, что появление подделок может быть спровоцировано подъёмами и спадами цен на него в летний сезон.

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Вахтовики пытались провезти 2 кг золота в банке из-под кофе через аэропорт Новосибирска

А ранее Life.ru рассказывал, что у берегов Португалии нашли около 250 кораблей, трюмы которых набиты золотыми дублонами. На одном из погибших судов может находиться до 22 тонн золота и серебра.

Обложка ©

freepik.com/senivpetro

Александра Вишнякова
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