На рынках Турции появилось поддельное золото, которое с трудом выявляют даже ювелиры
В Турции нашли поддельное золото, которое трудно отличить от настоящего
В Турции широко распространяется поддельное золото, которое даже ювелиры с трудом могут отличить от настоящего. Об этом сообщает CNN Türk.
По данным телеканала, жертвами мошенников становятся как обычные покупатели, так и владельцы ювелирных магазинов. Ситуация вызвала панику на рынке и у граждан.
Эксперт по золоту и денежным рынкам Исам Мемиш считает, что появление подделок может быть спровоцировано подъёмами и спадами цен на него в летний сезон.
А ранее Life.ru рассказывал, что у берегов Португалии нашли около 250 кораблей, трюмы которых набиты золотыми дублонами. На одном из погибших судов может находиться до 22 тонн золота и серебра.