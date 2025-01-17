Силуанов объяснил Юнашеву, сможет ли Россия «выбросить в окно» все санкции
Силуанов: РФ готовится к худшему, но будет хорошо «выбросить в окно» санкции
В Министерстве финансов России отреагировали на недавнее высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу отмены санкций. Своё сдержанное, но оптимистическое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов. Он поделился мнением с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу санкций. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Политик заявил, что Россия всегда готовится только к худшему. При этом в стране будет не меньше радости, если все санкции всё-таки получится «выбросить в окно».
«Наши бюджетные планы исходят из того, что ситуация будет непростая, мягко говоря. Если удастся выбросить в окно все санкции, будет замечательно. Но мы готовы к любым развитиям событий», — объяснил Силуанов.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия будет освобождена от всех санкций, как только прекратится украинский конфликт. По словам политика, ограничения против РФ «выбросят в окно», а отношения с Москвой наладятся. Сейчас же лидеры ЕС хотят продолжения вооружённого противостояния на Украине, но над процессом просто «надо ещё поработать», говорит он.
Минфин России