Силуанов объяснил Юнашеву, сможет ли Россия «выбросить в окно» все санкции

В Министерстве финансов России отреагировали на недавнее высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу отмены санкций. Своё сдержанное, но оптимистическое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов. Он поделился мнением с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу санкций. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Политик заявил, что Россия всегда готовится только к худшему. При этом в стране будет не меньше радости, если все санкции всё-таки получится «выбросить в окно».

«Наши бюджетные планы исходят из того, что ситуация будет непростая, мягко говоря. Если удастся выбросить в окно все санкции, будет замечательно. Но мы готовы к любым развитиям событий», — объяснил Силуанов.