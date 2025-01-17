В Москве проверено качество воды в 44 купелях перед Крещением

В Москве специалисты проверили качество воды более чем в сорока купелях, приготовленных для купания в Крещение, почти все они оказались соответствующими санитарным нормам. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора столицы.

«Из представленных для лабораторной оценки воды 44 купелей качество воды отвечает гигиеническим нормативам в 40 купелях, а также в двух купелях, где запланировано использование водопроводной воды», — сказано в тексте.

При этом в четырёх локациях качество воды оказалось неудовлетворительным: в Шибаевском пруду, Нижнем Люблинском пруду, Коньковских прудах и в водоёме на территории клуб-отеля «Воскресенское». Там отменены крещенские купания в наступившем году, подчеркнули в ведомстве.