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Регион
17 января, 16:14

В Москве проверено качество воды в 44 купелях перед Крещением

Роспотребнадзор назвал пригодными для купаний свыше 40 купелей в Москве

В Москве специалисты проверили качество воды более чем в сорока купелях, приготовленных для купания в Крещение, почти все они оказались соответствующими санитарным нормам. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора столицы.

«Из представленных для лабораторной оценки воды 44 купелей качество воды отвечает гигиеническим нормативам в 40 купелях, а также в двух купелях, где запланировано использование водопроводной воды», — сказано в тексте.

При этом в четырёх локациях качество воды оказалось неудовлетворительным: в Шибаевском пруду, Нижнем Люблинском пруду, Коньковских прудах и в водоёме на территории клуб-отеля «Воскресенское». Там отменены крещенские купания в наступившем году, подчеркнули в ведомстве.

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Ранее россиян предупредили об опасностях купания в ледяной воде. В первую очередь высоки риски развития инфекционных и воспалительных заболеваний. Людям с урологическими болезнями, например, пиелонефритом в стадии обострения, простатитом, венерическими заболеваниями и вовсе противопоказано погружаться в купель. Врачи советуют до Крещения провериться в больнице и только тогда принять решение о купании.

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freepik

Татьяна Миссуми
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