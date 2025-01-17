В Саратове спасатели не нашли собаку, которая уже два дня дрейфует на Волге

Спасатели Саратова не смогли найти собаку, которая уже двое суток дрейфует на льду на Волге. Животное не было обнаружено. Об этом РИА «Новости» сообщила администрация города.

Напомним, сегодня, 17 января, в социальных сетях появились кадры, на которых собака не может выбраться со льда на Волге. Стало известно, что животное дрейфует уже вторые сутки, местные жители начали переживать за хвостатого и обратились в МЧС с просьбой помочь его вызволить. При этом спасатели говорили, что пёс принадлежит охранникам моста и частенько прогуливается по льду, поэтому переживать за хвостатого не стоит.