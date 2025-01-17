Опрос показал, жители каких районов Москвы больше всего хотят похудеть

89% жителей столицы намерены похудеть в 2025 году. Особенно остро недовольство своей фигурой ощущают жители Басманного, Бескудниково, Тушино и Кунцево. Такие результаты показал опрос, проведённый М125 и изданием «Новости Москвы».

Лишь 8% москвичей планируют приобрести недвижимость или новый автомобиль, причём большинство из них проживает в центральных районах, таких как Красносельский и Арбат. Финансовые возможности для таких покупок также нашлись у жителей Восточного района и Щербинки.

О смене работы задумались только 2% опрошенных, с наибольшим интересом к этому вопросу в Хамовниках и Ломоносовском районе.

Всего 1% москвичей планирует бросить курить, и почти все они живут в Тверском районе. В издании отметили, что такие варианты, как женитьба, занятия спортом, ремонт, переезд и заведение домашнего животного не нашли поддержки ни в одном из районов столицы.