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Регион
17 января, 16:59

Опрос показал, жители каких районов Москвы больше всего хотят похудеть

Опрос: 89% москвичей планируют похудеть в 2025 году

89% жителей столицы намерены похудеть в 2025 году. Особенно остро недовольство своей фигурой ощущают жители Басманного, Бескудниково, Тушино и Кунцево. Такие результаты показал опрос, проведённый М125 и изданием «Новости Москвы».

Лишь 8% москвичей планируют приобрести недвижимость или новый автомобиль, причём большинство из них проживает в центральных районах, таких как Красносельский и Арбат. Финансовые возможности для таких покупок также нашлись у жителей Восточного района и Щербинки.

О смене работы задумались только 2% опрошенных, с наибольшим интересом к этому вопросу в Хамовниках и Ломоносовском районе.

Всего 1% москвичей планирует бросить курить, и почти все они живут в Тверском районе. В издании отметили, что такие варианты, как женитьба, занятия спортом, ремонт, переезд и заведение домашнего животного не нашли поддержки ни в одном из районов столицы.

Не лишняя копейка: Россияне не устояли от соблазна поработать в новогодние праздники
Не лишняя копейка: Россияне не устояли от соблазна поработать в новогодние праздники

Ранее Life.ru выяснил, когда россияне убирают новогоднюю ёлку. Большинство опрошенных предпочитает не затягивать и убирает новогодние украшения уже к середине января. Многие начинают складывать гирлянды и игрушки после Рождества или старого Нового года. Среди респондентов также оказались шутники, которые отметили, что их ёлка стоит в доме почти весь год.

Обложка ©

freepik/senivpetro

Александра Мышляева
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