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17 января, 17:20

Антисанитария и трупы мышей: Грузинский ресторан в Зеленограде шокировал своей кухней

SHOT ПРОВЕРКА показала антисанитарию в грузинском ресторане в Зеленограде

В ресторане антисанитарийные условия. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В ресторане антисанитарийные условия. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Грузинский ресторан Эzo в Зеленограде не отличается благоприятными для работы и приготовления блюд условиями. Сотрудник заведения, расположенного в ТРЦ «Зеленопарк» показал изнанку работы в общепите. И после увиденного туда вряд ли захочется пойти.

  • Антисанитария в ресторане. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Антисанитария в ресторане. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Антисанитария в ресторане. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Антисанитария в ресторане. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Антисанитария в ресторане. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Антисанитария в ресторане. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Антисанитария в ресторане. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

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Как стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ, заведение функционирует в условиях полной антисанитарии. Продукты разделывают на грязных поверхностях и досках, готовые блюда могут стоять в кастрюлях и тарелках прямо на полу, а в служебных и складских помещениях вблизи продуктов и полуфабрикатов разбросана отрава для грызунов. Мыши, которые умирают от предназначенного для них «лакомства», остаются лежать на полу.

Не только сотрудники жалуются на условия, но и гости. Как стало известно, среди посетителей Эzo много недовольных. По словам едоков, выражающих своё негодование в Сети, мясные блюда (как впрочем и некоторые другие) подают сырыми.

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Ранее стало известно, что в фарше из «Вкусвилла» обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку. Также после экспертизы в продукции некоторых торговых марок были найдены следы антибиотиков.

Ольга Сливченко
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