Антисанитария и трупы мышей: Грузинский ресторан в Зеленограде шокировал своей кухней

Грузинский ресторан Эzo в Зеленограде не отличается благоприятными для работы и приготовления блюд условиями. Сотрудник заведения, расположенного в ТРЦ «Зеленопарк» показал изнанку работы в общепите. И после увиденного туда вряд ли захочется пойти.







Как стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ, заведение функционирует в условиях полной антисанитарии. Продукты разделывают на грязных поверхностях и досках, готовые блюда могут стоять в кастрюлях и тарелках прямо на полу, а в служебных и складских помещениях вблизи продуктов и полуфабрикатов разбросана отрава для грызунов. Мыши, которые умирают от предназначенного для них «лакомства», остаются лежать на полу.

Не только сотрудники жалуются на условия, но и гости. Как стало известно, среди посетителей Эzo много недовольных. По словам едоков, выражающих своё негодование в Сети, мясные блюда (как впрочем и некоторые другие) подают сырыми.