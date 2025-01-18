Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 00:06

Фёдоров вспомнил, как попал в Книгу рекордов Гиннеса с космической зарплатой в «Детройте» в 1998 году

Фёдоров рассказал, как за два месяца в 1998 году заработал в «Детройте» $28 млн

Сергей Фёдоров. Обложка © cska-hockey.ru

Сергей Фёдоров. Обложка © cska-hockey.ru

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров рассказал, как всего за два месяца в 1998 году заработал 28 миллионов долларов, выступая за «Детройт Ред Уингс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Зарплата — 2 миллиона. Подписной бонус — 14 миллионов, 12 — за выход в финал, где обыграли «Филадельфию». Я мог подзабыть детали. Но вы загляните в Книгу рекордов Гиннесса, там всё зафиксировано», поделился хоккеист в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Ныне главный тренер московского ЦСКА вспомнил, что в то время подписал предварительное соглашение с «Каролиной» и у «Детройта» была неделя, чтобы повторить условия контракта. В итоге Фёдоров стал игроком «Ред Уингз», с которым и выиграл три Кубка Стэнли.

«Он не играет за Россию»: Босс НХЛ высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки
«Он не играет за Россию»: Босс НХЛ высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Ранее Life.ru рассказывал, что вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин официально стал самым высокооплачиваемым голкипером в НХЛ. По новому восьмилетнему соглашению россиянин заработает 92 миллиона долларов.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Сергей Федоров
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar