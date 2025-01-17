Россиянам объяснили, как правильно подготовить организм к крещенским купаниям

Чтобы подготовиться к крещенским купаниям, нужно закалить организм, а также подготовить тёплую сменную одежду. Об этом Life.ru рассказала руководитель лаборатории профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии им. Е. И. Чазова Минздрава России Нана Погосова. Она дала несколько дельных советов и объяснила, как минимизировать нагрузку на организм во время купаний.

Закаливание полезно для организма в целом, а не конкретно для сердца или каких-то других органов и систем;

Во время закаливания важно обращать внимание на свои ощущения. Закаливание не должно вызывать стресс и сопровождаться жалобами;

В день крещенского купания необходимо подготовить сменную тёплую одежду для того, чтобы быстро переодеться после купания. Крайне важно соблюдение безопасности. Погружение в холодную воду должно быть кратковременным, чтобы избежать переохлаждения.

Медик напомнила, что кратковременное погружение в ледяную воду не должно навредить здоровым людям, а вот для тех, кто страдает от болезней сосудов и сердца, оно может обернуться летальным исходом. Поэтому перед отправкой на купания нужно проконсультироваться у врача. Если специалист не нашёл противопоказаний, то можно заблаговременно начинать готовить организм к холодному воздуху и воде. Закаляться можно обливанием холодной водой или контрастным душем. Самое важное в подготовке — её регулярность. Процедуры лучше проводить несколько раз в неделю. При этом важно обращать внимание на возникающие ощущения — закалка не должна вызывать дискомфорт.

В день купаний нужно заранее собрать тёплую сменную одежду, в которую после окунания в купель можно будет быстро переодеться. Очень важно соблюдать меры безопасности — купаться исключительно в специально отведённых местах, за которыми наблюдают спасатели. В воде нельзя оставаться долго, это грозит переохлаждением. Также не стоит окунаться при повышенной температуре и симптомах ОРВИ, отметила наша собеседница.

Также крещенские купания нельзя сочетать с алкоголем, он может спровоцировать аритмию и повышение давления, что чревато плохими последствиями для сосудов и сердца. Спиртное навредит как до, так и после окунания, предупредила Погосова.

Соблюдение всех этих рекомендаций поможет подготовиться к крещенским купаниям и получить удовольствие от данной процедуры Нана Погосова руководитель лаборатории профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии им. Е. И. Чазова Минздрава России