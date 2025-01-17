Педиатр ответила, можно ли детям купаться в проруби на Крещение

Каждый год на Крещение Господне 19 января православные верующие следуют давней традиции: купаются в проруби, чтобы смыть с себя грехи. Иногда взрослые берут с собой даже детей. Но такое редкое «моржевание» может быть опасно для неподготовленного организма и завершиться болезнью, предупредила врач-педиатр, заведующая приёмным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Надежда Попова.

«В первые секунды после входа в ледяную воду происходит холодовой шок, сопровождающийся выбросом адреналина надпочечниками. Это воздействие приводит к сужению сосудов и увеличению частоты сердечных сокращений, что, в свою очередь, вызывает повышение артериального давления и учащение дыхания», — объяснила врач в беседе с «Газетой.ru».

Количество вдохов может увеличиться, из-за этого у некоторых людей появляется риск удушья. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может возникнуть аритмия, вплоть до остановки сердца. Доктор предупредила, что даже пять минут в ледяной воде у неподготовленного человека могут вызвать сбой в работе опорно-двигательного аппарата, нарушить нервную проводимость, увеличить болевую чувствительность, привести к охлаждению глубоких тканей и замедлению клеточного метаболизма. Всё это может привести к потере сознания и тяжёлому переохлаждению.