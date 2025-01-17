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17 января, 16:35

Педиатр ответила, можно ли детям купаться в проруби на Крещение

Врач Попова: Разовое купание в проруби может привести к удушью у детей

Каждый год на Крещение Господне 19 января православные верующие следуют давней традиции: купаются в проруби, чтобы смыть с себя грехи. Иногда взрослые берут с собой даже детей. Но такое редкое «моржевание» может быть опасно для неподготовленного организма и завершиться болезнью, предупредила врач-педиатр, заведующая приёмным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Надежда Попова.

«В первые секунды после входа в ледяную воду происходит холодовой шок, сопровождающийся выбросом адреналина надпочечниками. Это воздействие приводит к сужению сосудов и увеличению частоты сердечных сокращений, что, в свою очередь, вызывает повышение артериального давления и учащение дыхания», — объяснила врач в беседе с «Газетой.ru».

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Количество вдохов может увеличиться, из-за этого у некоторых людей появляется риск удушья. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может возникнуть аритмия, вплоть до остановки сердца. Доктор предупредила, что даже пять минут в ледяной воде у неподготовленного человека могут вызвать сбой в работе опорно-двигательного аппарата, нарушить нервную проводимость, увеличить болевую чувствительность, привести к охлаждению глубоких тканей и замедлению клеточного метаболизма. Всё это может привести к потере сознания и тяжёлому переохлаждению.

Поэтому окунаться в прорубь на Крещение опасно не только детям, но и взрослым, если они не занимаются «моржеванием» регулярно. Если у человека возник холодовой шок, надо как можно скорее достать его из ледяной воды, снять с него мокрую одежду и укрыть чем-то тёплым, чтобы увеличить температуру тела. Надо сразу же вызвать скорую помощь, чтобы медики проверили все жизненные показатели и смогли быстро нормализовать состояние.

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«Смыв грехов — это бабкины сказки»: В РПЦ объяснили, почему стоит отказаться от купания в проруби на Крещение
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freepik/javi_indy

Алёна Зиновьева
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