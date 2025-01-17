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17 января, 17:04

Путин: Развитие международного коридора «Север — Юг» даст новые возможности

Россия и Иран смогут укрепить транспортные связи, а вместе с ними и торговые, продолжая развивать стремительными темпами международный коридор «Север — Юг». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.

«Большие перспективы открываются в связи с развитием международного коридора «СеверЮг». Продолжается обсуждение вопросов, касающихся строительства его участка железнодорожной ветки «РештАстара», — пояснил глава государства.

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Напомним, международный транспортный коридор «Север—Юг» начинается от Санкт-Петербург и заканчивается в Мумбае. Всего он затронет 14 стран, а протяжённость пути достигнет 7200 километров. В 2000 году Россия, Иран и Индия подписали соглашение о прокладке маршрута, который включает как морские пути, так и железнодорожные с автомобильными. Позже к договору присоединились и другие страны. Осенью 2024 года вице-премьера Виталия Савельева по указу главы государства Владимира Путина назначили спецпредставителем президента по развитию коридора «Север — Юг».

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Татьяна Миссуми
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