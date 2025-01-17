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17 января, 17:48

Путин наградил военных батальона «Юг-Ахмат»

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим батальона «Юг-Ахмат» Министерства обороны РФ. Об этом журналистам сообщил Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики.

«Президент России Владимир Владимирович Путин высоко отметил вклад военнослужащих легендарного батальона «Юг-Ахмат» МО РФ в проведение специальной военной операции... Указом президента РФ бойцам подразделения были переданы государственные награды РФ, среди которых медали: «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу», «За храбрость» II степени, «Суворова» и «Жукова», — сказал Кадыров.

По его мнению, данные награды являются символом мужества и стойкости, а также свидетельством выдающейся эффективности солдат, выполняющих свои обязанности в самых трудных зонах боевых действий.

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Ранее Кадыров показал, как проходит зачистка позиций ВСУ в лесах на Белгородском направлении. Он отметил, что спецназ «Ахмат» Министерства обороны России совместно с частями Военно-космических сил методично освобождает территорию, не оставляя врагам ни единого шанса на спасение. Политик также выразил свою поддержку и пожелал успехов всем подразделениям, задействованным в операциях.

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Life.ru

Александра Мышляева
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