Путин наградил военных батальона «Юг-Ахмат»

«Президент России Владимир Владимирович Путин высоко отметил вклад военнослужащих легендарного батальона «Юг-Ахмат» МО РФ в проведение специальной военной операции... Указом президента РФ бойцам подразделения были переданы государственные награды РФ, среди которых медали: «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу», «За храбрость» II степени, «Суворова» и «Жукова», — сказал Кадыров.

По его мнению, данные награды являются символом мужества и стойкости, а также свидетельством выдающейся эффективности солдат, выполняющих свои обязанности в самых трудных зонах боевых действий.

Ранее Кадыров показал, как проходит зачистка позиций ВСУ в лесах на Белгородском направлении. Он отметил, что спецназ «Ахмат» Министерства обороны России совместно с частями Военно-космических сил методично освобождает территорию, не оставляя врагам ни единого шанса на спасение. Политик также выразил свою поддержку и пожелал успехов всем подразделениям, задействованным в операциях.