В Петербурге эвакуировали свыше 750 человек после звонка о минировании из США

В Санкт-Петербурге в результате ложного сообщения о минировании, которое поступило в полицию через электронную почту и телефонные номера из США, была проведена эвакуация 755 человек. Об этом информирует сайт MK.RU, ссылаясь на данные из правоохранительных органов. После получения уведомлений о наличии взрывчатки сотрудники полиции приняли решение проверить здания.

«Сообщалось о минировании 16 образований и одного объекта торговли. По решению администрации, на двух объектах провели эвакуацию людей», — рассказали правоохранители.

На месте инцидента не было найдено ни взрывчатых веществ, ни устройств. В данный момент решается вопрос о начале уголовного преследования.

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