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Регион
16 января, 15:23

Трансгендера-террориста с паспортом Израиля задержали в Вологде

Трансгендера*-террориста с паспортом Израиля задержали в Вологде. По данным SHOT, мужчина, который называет себя Ольгой, был завербован ВСУ.

36-летнего представителя ЛГБТ-сообщества* готовили к серии терактов террористы из легиона «Свобода России»**. В ходе обыска у него изъяли все гаджеты.

Выяснилось, что родился мужчина в Таджикистане, жил в России и имеет гражданство Израиля. Раньше его звали Андрей, но сейчас он представляется Ольгой и носит женскую одежду.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

** Организация признана террористической и запрещена в России.

Александра Вишнякова
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