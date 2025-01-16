Трансгендера*-террориста с паспортом Израиля задержали в Вологде. По данным SHOT, мужчина, который называет себя Ольгой, был завербован ВСУ.

36-летнего представителя ЛГБТ-сообщества* готовили к серии терактов террористы из легиона «Свобода России»**. В ходе обыска у него изъяли все гаджеты.

Выяснилось, что родился мужчина в Таджикистане, жил в России и имеет гражданство Израиля. Раньше его звали Андрей, но сейчас он представляется Ольгой и носит женскую одежду.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.