Сослуживца убили, а припасы закончились: Боец СВО три недели в одиночку оборонял блиндаж

Боец Вооружённых сил (ВС) России, уроженец Дагестана Магомед Абдулаев в течение восьми дней оборонял блиндаж с одним сослуживцем, а после ещё 21 день удерживал эту позицию в одиночестве. Об этом сообщают «Известия».

Согласно данным издания, военнослужащий 136-й бригады ВС РФ с позывным «Судья» проявил настоящий героизм, удерживая блиндаж на передовой. Младший сержант в течение восьми дней защищал свои позиции вместе с товарищем, а затем остался один. На протяжении всего этого времени он находился всего в нескольких сотнях метров от позиций ВСУ без запасов, передавая координаты противника своим, что в итоге привело к уничтожению целой роты боевиков ВСУ российскими силами.

После того как бойца сменили, он преодолел 10 километров по холодной земле, несмотря на обморожение ног, и помог эвакуировать раненого сослуживца, а также забрать тело погибшего. По информации издания, в настоящее время военнослужащий направился на лечение в госпиталь в Москве.