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17 января, 19:33

Путин раскрыл, почему главу МИД СССР Громыко называли «Мистер Нет»

Путин: Громыко называли «Мистер Нет», потому что было сложно договариваться

Андрей Громыко. Обложка © Wikipedia / Mieremet, Rob / Anefo.

Андрей Громыко. Обложка © Wikipedia / Mieremet, Rob / Anefo.

Президент Российской Федерации Владимир Путин напомнил о том, почему министра иностранных дел СССР Андрея Громыко прозвали «Мистер Нет». Он отметил, что в те годы было трудно достигать соглашений по различным вопросам.

«Когда-то ещё в Советском Союзе нашего министра иностранных дел Громыко называли «Господин Нет», «Мистер Ноу». Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы, да ещё и в условиях холодной войны», — сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по итогам российско-иранских переговоров.

Российский лидер подчеркнул, что именно с этой целью была основана ООН — для поиска взаимоприемлемых решений и предотвращения реализации неприемлемых инициатив в одностороннем порядке. По мнению Путина, в нынешних условиях сохранить баланс сил возможно лишь через соблюдение Устава Организации Объединённых Наций.

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Ранее Путин отметил, что для поддержания баланса сил на Ближнем Востоке необходимо опираться на положения Устава ООН, а не создавать несуществующие правила. Он подчеркнул, что нельзя использовать нормы международного права в корыстных целях, подстраивая их под интересы отдельных стран или групп государств.

Александра Мышляева
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