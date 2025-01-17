Путин раскрыл, почему главу МИД СССР Громыко называли «Мистер Нет»

Президент Российской Федерации Владимир Путин напомнил о том, почему министра иностранных дел СССР Андрея Громыко прозвали «Мистер Нет». Он отметил, что в те годы было трудно достигать соглашений по различным вопросам.

«Когда-то ещё в Советском Союзе нашего министра иностранных дел Громыко называли «Господин Нет», «Мистер Ноу». Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы, да ещё и в условиях холодной войны», — сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по итогам российско-иранских переговоров.

Российский лидер подчеркнул, что именно с этой целью была основана ООН — для поиска взаимоприемлемых решений и предотвращения реализации неприемлемых инициатив в одностороннем порядке. По мнению Путина, в нынешних условиях сохранить баланс сил возможно лишь через соблюдение Устава Организации Объединённых Наций.