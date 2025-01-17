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Регион
17 января, 15:39

Путин заявил, что нельзя подменять Устав ООН какими-то выдуманными «правилами»

Чтобы выдержать баланс сил на Ближнем Востоке, нужно руководствоваться норами Устава ООН, а не придумывать какие-то правила, которые никто не видел. Так ответил на соответствующий вопрос журналистов президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Опираясь на Устав Организации Объединённых Наций. Вот к этому нужно стремиться, к этому нужно идти. <…> И не пытаться использовать нормы международного права в каких-то корыстных интересах, сиюминутно поворачивая в выгодную для себя сторону одному или группе государств, и не подменять Устав ООН какими-то правилами, которых, как я тысячу раз сказал, никто не видел», — объяснил глава государства.

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Напомним, сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву на переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Политики пообщались в узком и расширенном составах. Во время встречи было подписано Соглашение о всестороннем стратегическом партнёрстве Ирана и России. Путин назвал документ прорывным и перспективным.

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Telegram / Кремль. Новости

Татьяна Миссуми
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