Путин заявил, что нельзя подменять Устав ООН какими-то выдуманными «правилами»
Чтобы выдержать баланс сил на Ближнем Востоке, нужно руководствоваться норами Устава ООН, а не придумывать какие-то правила, которые никто не видел. Так ответил на соответствующий вопрос журналистов президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
«Опираясь на Устав Организации Объединённых Наций. Вот к этому нужно стремиться, к этому нужно идти. <…> И не пытаться использовать нормы международного права в каких-то корыстных интересах, сиюминутно поворачивая в выгодную для себя сторону одному или группе государств, и не подменять Устав ООН какими-то правилами, которых, как я тысячу раз сказал, никто не видел», — объяснил глава государства.
Напомним, сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву на переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Политики пообщались в узком и расширенном составах. Во время встречи было подписано Соглашение о всестороннем стратегическом партнёрстве Ирана и России. Путин назвал документ прорывным и перспективным.
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