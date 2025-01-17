Путин заявил, что нельзя подменять Устав ООН какими-то выдуманными «правилами»

Чтобы выдержать баланс сил на Ближнем Востоке, нужно руководствоваться норами Устава ООН, а не придумывать какие-то правила, которые никто не видел. Так ответил на соответствующий вопрос журналистов президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Опираясь на Устав Организации Объединённых Наций. Вот к этому нужно стремиться, к этому нужно идти. <…> И не пытаться использовать нормы международного права в каких-то корыстных интересах, сиюминутно поворачивая в выгодную для себя сторону одному или группе государств, и не подменять Устав ООН какими-то правилами, которых, как я тысячу раз сказал, никто не видел», — объяснил глава государства.