Центробанк России зарегистрировал новую платёжную систему «Пэйви»
Банк России зарегистрировал платёжную систему «Пэйви», которая стала четвёртой новинкой на рынке за последний год. До этого в реестр были внесены системы one2one, «Омнипэй» и «Мультитрансфер».
Согласно данным Центробанка, оператором «Пэйви» выступает одноимённое ООО, зарегистрированное во Владивостоке. Учредителем компании является Роман Вирич, а размер уставного капитала составляет 21,2 миллиона рублей.
Ранее президент России Владимир Путин поручил создать «семейный инструмент сбережений» с вычетом до 1 млн рублей. Вычет будет распространяться на средства, которые были инвестированы в сбережения.
Обложка ©