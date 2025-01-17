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Регион
17 января, 20:05

Центробанк России зарегистрировал новую платёжную систему «Пэйви»

Банк России зарегистрировал платёжную систему «Пэйви», которая стала четвёртой новинкой на рынке за последний год. До этого в реестр были внесены системы one2one, «Омнипэй» и «Мультитрансфер».

Согласно данным Центробанка, оператором «Пэйви» выступает одноимённое ООО, зарегистрированное во Владивостоке. Учредителем компании является Роман Вирич, а размер уставного капитала составляет 21,2 миллиона рублей.

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cbr.ru

Артём Гапоненко
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