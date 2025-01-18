Бразилия объявила о новой стране – партнёре БРИКС

Министерство иностранных дел Бразилии сообщило о присоединении Нигерии в качестве страны – партнёра БРИКС. Напомним, Рио-де-Жанейро с 1 января 2025 года председательствует в объединении.

«Правительство Бразилии объявляет сегодня, 17 января 2025 года, об официальном вступлении Нигерии в качестве страны – партнёра сообщества», — говорится в официальном заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.