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Регион
17 января, 23:21

Бразилия объявила о новой стране – партнёре БРИКС

Нигерия официально присоединилась к БРИКС в качестве страны – партнёра

Министерство иностранных дел Бразилии сообщило о присоединении Нигерии в качестве страны – партнёра БРИКС. Напомним, Рио-де-Жанейро с 1 января 2025 года председательствует в объединении.

«Правительство Бразилии объявляет сегодня, 17 января 2025 года, об официальном вступлении Нигерии в качестве страны – партнёра сообщества», — говорится в официальном заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Бразильские власти отметили, что Нигерия и БРИКС разделяют общие интересы, включая стремление к укреплению сотрудничества между странами глобального Юга и поддержку реформ международных организаций.

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Ранее в БРИКС вступила Индонезия. Официальное заявление появилось на сайте МИД Бразилии. Изначально объединение состояло из пяти членов: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Однако с 2024 года количество участников увеличилось вдвое после присоединения ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Артём Гапоненко
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