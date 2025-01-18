«Уйдёт в небытие»: Зеленскому предсказали судьбу белорусской оппозиционерки Тихановской

Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков заявил, что после завершения СВО экс-комик Владимир Зеленский может уйти в «небытие», став подобием белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что интерес к Зеленскому резко угаснет, и он может попытаться спрятаться в одной из западных стран, таких как США, Великобритания или Канада, чтобы избежать последствий своих действий на Украине.

«Прятаться будет либо в Англии, либо в США, возможно, в Канаде, но явно не в Израиле — неспокойная страна. Какого-то благополучия в связи с кризисом в Сирии они не достигли», — заявил Цеков.