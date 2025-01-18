«Уйдёт в небытие»: Зеленскому предсказали судьбу белорусской оппозиционерки Тихановской
Сенатор Цеков: Зеленский может спрятаться в США после завершения СВО
Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков заявил, что после завершения СВО экс-комик Владимир Зеленский может уйти в «небытие», став подобием белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что интерес к Зеленскому резко угаснет, и он может попытаться спрятаться в одной из западных стран, таких как США, Великобритания или Канада, чтобы избежать последствий своих действий на Украине.
«Прятаться будет либо в Англии, либо в США, возможно, в Канаде, но явно не в Израиле — неспокойная страна. Какого-то благополучия в связи с кризисом в Сирии они не достигли», — заявил Цеков.
Ранее на Украине рассказали, как Зеленский готовится испортить репутацию избранного президента США Дональда Трампа. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что бывший комик для этого может усилить атаки дальнобойными ракетами союзников по территории России после инаугурации республиканца.