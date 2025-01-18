Митрополит Варсонофий освятит воду на Крещение в Санкт-Петербурге

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий проведёт чин освящения воды в Санкт-Петербурге перед Крещением Господним, который православные верующие отпразднуют 19 января.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», в городе организуют 16 мест для крещенских купаний в 10 районах. Главную иордань у Петропавловской крепости активно готовят к этому событию.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям Петербурга купаться только в официально подготовленных местах, чтобы обеспечить безопасность. Возле купелей будут стоять тёплые палатки для переодевания и горячего чая. Рядом с иорданями будут дежурить спасатели и врачи скорой помощи.

Сотрудники МЧС готовят купель для крещения. Обложка © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга