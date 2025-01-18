Простатит и воспаление почек: Life.ru узнал у врача, чем опасны крещенские купания для мужчин

Традиция окунаться в ледяную воду на Крещение популярна среди людей независимо от их возраста. Однако это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, предупредил в беседе с Life.ru врач-уролог Жахногир Муминов.

Несмотря на то, что такие погружения не влияют на потенцию или репродуктивную функцию, риск возникновения других заболеваний, таких как простатит, достаточно высок. Это воспаление предстательной железы, которое может быть острым или хроническим. По словам специалиста, в последние годы болезнь «молодеет», поражая мужчин всё более раннего возраста.

Источником инфекции бывают различные микроорганизмы мочевыводящих путей, которые попадают в организм мужчины после инвазивных процедур, также наиболее частыми причинами воспаления предстательной железы являются заболевания, передающиеся половым путём. Пусковым механизмом обострения хронического простатита или острого простатита чаще всего является переохлаждение, что бывает после окунания в прорубь. Жахногир Муминов Врач-уролог Научно-клинического центра №2 Российского центра хирургии им. академика Б.В. Петровского

Основными симптомами заболевания являются частое, болезненное мочеиспускание, боли в промежности, мошонке и нижней части живота. При остром простатите возможно повышение температуры тела до 38°C и выше, сопровождаемое ознобом и слабостью.

«Если вовремя не обратиться к врачу, то инфекция может дальше распространиться по верхним мочевым путям, вызвав воспаление почек, так называемый острый пиелонефрит или распространиться ниже, вызвав острый эпидидимоорхит», — заключил врач.