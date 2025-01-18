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18 января, 01:45

Блинкен перед уходом обозначил ключевые условия заключения мира на Украине

Энтони Блинкен назвал позицию Киева условием успеха сделки по Украине

Во время брифинга в Госдепартаменте, состоявшегося 16 января, государственный секретарь США Энтони Блинкен изложил своё видение условий для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Госсекретарь отметил, что ключевым фактором для достижения «выгодной сделки» станет инициатива со стороны Киева прекратить боевые действия.

«Новая администрация находится в том положении, когда, если украинцы того пожелают и сделают такой выбор, она может помочь им заключить выгодную сделку», — сказал он.

Кроме того, глава Госдепартамента подчеркнул важность внедрения мер, направленных на предотвращение повторной эскалации конфликта. Он отметил, что временное прекращение огня может быть использовано Москвой для перегруппировки сил и подготовки новых атак.

«Это, я думаю, необходимая часть любой хорошей, прочной сделки для Украины», — заключил Блинкен.

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Ранее Life.ru сообщал, что Блинкен, выступая в пятницу с прощальной речью перед сотрудниками Госдепартамента, отметил беспрецедентный уровень сложности и взаимосвязанности современных вызовов, с которыми сталкиваются сегодня Соединённые Штаты Америки.

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Х / Secretary Antony Blinken

Артём Гапоненко
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