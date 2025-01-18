Эскортницу из России «Лолиту ла Руситу» застрелил сутенёр в Сальвадоре

Полиция Сальвадора проводит расследование гибели россиянки Елены Новосёловой. Её доставили в больницу в четверг с огнестрельными ранениями, где она умерла от полученных травм. По этому делу арестован один человек.

«Случай Елены Новосёловой классифицируется как убийство. Эксперты судебной медицины установили, что пороховые следы на руках отсутствуют, что исключает возможность того, что жертва держала оружие, которое использовали при нападении», — сообщается в блоге сальвадорской полиции на X.

Убитая в Сальвадоре россиянка. Фото © SHOT

В четверг полицейский патруль нашёл гражданку России с огнестрельными ранениями. Её оперативно доставили в больницу, но в пятницу она скончалась.

Расследование выявило, что 29-летняя россиянка предоставляла в стране эскорт-услуги под именем «Лолита ла Русита». По делу об убийстве Новосёловой задержан Эрвин Лагос Андраде, которого считают её сутенёром.

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