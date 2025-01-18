«Распалась совсем»: Сенатор увидел скрытый смысл на фото убегающей от Шольца Бербок

Украина стала причиной раскола в правящей коалиции Германии. Конфликт интересов главы МИД Анналены Бербок и канцлера ФРГ Олафа Шольца достиг пиковых значений. С таким комментарием на фото возмущённых политиков отреагировал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Бербок переругалась с Шольцем... Избиратели СДПГ недовольны выбрасыванием всё новых средств в бездонную украинскую бочку, и Шольц вынужден это учитывать накануне выборов. Бербок же одержима идеей «нанести поражение России»... Правящая коалиция распалась совсем», — написал он.