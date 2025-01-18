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18 января, 05:31

«Распалась совсем»: Сенатор увидел скрытый смысл на фото убегающей от Шольца Бербок

Пушков заявил об окончательном распаде коалиции в Германии из-за Украины

Бербок убегает от Шольца. Обложка © ТАСС / АР / Ebrahim Noroozi

Бербок убегает от Шольца. Обложка © ТАСС / АР / Ebrahim Noroozi

Украина стала причиной раскола в правящей коалиции Германии. Конфликт интересов главы МИД Анналены Бербок и канцлера ФРГ Олафа Шольца достиг пиковых значений. С таким комментарием на фото возмущённых политиков отреагировал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Бербок переругалась с Шольцем... Избиратели СДПГ недовольны выбрасыванием всё новых средств в бездонную украинскую бочку, и Шольц вынужден это учитывать накануне выборов. Бербок же одержима идеей «нанести поражение России»... Правящая коалиция распалась совсем», — написал он.

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Ранее Life.ru писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц остановил новые поставки оружия Украине на €3 млрд. Инициаторами этой помощи выступают министры иностранных дел Анналена Бербок и обороны Борис Писториус. Лидер немецкого военного ведомства — ярый сторонник помощи Киеву. До этого он заявил, что Германия должна быть готова к «угрозам» от России.

Николай Рюмин
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