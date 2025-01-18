В онкодиспансере на Камчатке произошла вспышка гепатита

Массовая вспышка заражения гепатитом произошла на Камчатке. По информации руководителя Минздрава Камчатского края Александра Гашкова, в местном онкологическом диспансере заболели 36 пациентов.

«В настоящий момент зафиксировано 36 пациентов с острыми формами вирусного гепатита В и С. У каждого пациента отобраны анализы. Более того, определённое количество пациентов уже прошли терапию», — сообщил министр в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале правительства.

В онкодиспансере уже прошли проверки краевого Роспотребнадзора, были привлечены эксперты федерального уровня для оценки ситуации.

После расследования причин возникновения очагов острого гепатита суд постановил закрыть на 30 дней кабинет компьютерной томографии. Там были выявлены нарушения санитарных правил и гигиенических норм. Специалистами также составлены списки всех пациентов, которые обращались за конкретным видом лечения в онкологическом диспансере.