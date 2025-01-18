Обиженная Бербок сбежала от Шольца из-за отказа помочь Украине
Bild: Бербок ушла с совещания после отказа Шольца предоставить помощь Украине
Анналена Бербок ушла с заседания в Германии. Обложка © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi
Глава МИД Германии Анналена Бербок ушла с заседания после отказа канцлера Олафа Шольца отправить помощь Украине. Об этом пишет газета Bild.
«Ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая», — указано в статье.
Газета показала фотографию, сделанную в день заседания немецкого правительства по вопросу выделения помощи Незалежной. На публикации Шольц пытается дотянуться до Бербок. А та, в свою очередь, уходит с недовольным лицом с заседания.
Ранее Life.ru сообщал, что Олаф Шольц остановил новые поставки оружия Украине на 3 миллиарда евро. Инициаторами этой помощи выступили министры иностранных дел Анналена Бербок и обороны Борис Писториус. Лидер немецкого военного ведомства — ярый сторонник помощи Украине. До этого он заявил, что Германия должна быть готова к «угрозам» от России.