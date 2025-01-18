Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 07:52

Обиженная Бербок сбежала от Шольца из-за отказа помочь Украине

Bild: Бербок ушла с совещания после отказа Шольца предоставить помощь Украине

Анналена Бербок ушла с заседания в Германии. Обложка © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

Анналена Бербок ушла с заседания в Германии. Обложка © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

Глава МИД Германии Анналена Бербок ушла с заседания после отказа канцлера Олафа Шольца отправить помощь Украине. Об этом пишет газета Bild.

«Ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая», — указано в статье.

Газета показала фотографию, сделанную в день заседания немецкого правительства по вопросу выделения помощи Незалежной. На публикации Шольц пытается дотянуться до Бербок. А та, в свою очередь, уходит с недовольным лицом с заседания.

«Распалась совсем»: Сенатор увидел скрытый смысл на фото убегающей от Шольца Бербок
«Распалась совсем»: Сенатор увидел скрытый смысл на фото убегающей от Шольца Бербок

Ранее Life.ru сообщал, что Олаф Шольц остановил новые поставки оружия Украине на 3 миллиарда евро. Инициаторами этой помощи выступили министры иностранных дел Анналена Бербок и обороны Борис Писториус. Лидер немецкого военного ведомства — ярый сторонник помощи Украине. До этого он заявил, что Германия должна быть готова к «угрозам» от России.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Германия
  • МИД РФ
  • Анналена Бербок
  • Украина
  • Олаф Шольц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar