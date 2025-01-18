Обиженная Бербок сбежала от Шольца из-за отказа помочь Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок ушла с заседания после отказа канцлера Олафа Шольца отправить помощь Украине. Об этом пишет газета Bild.

«Ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая», — указано в статье.

Газета показала фотографию, сделанную в день заседания немецкого правительства по вопросу выделения помощи Незалежной. На публикации Шольц пытается дотянуться до Бербок. А та, в свою очередь, уходит с недовольным лицом с заседания.