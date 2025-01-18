Нардеп предрёк беду Зеленскому после слов Орбана

«Полностью согласен. Мир меняется и нужно успеть быть не Зеленским», — написал Дмитрук в социальных сетях.

Напомним, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что после окончания конфликта на Украине западные страны отменят санкции против России. Он добавил, что с Москвой будут налажены нормальные отношения, а все ограничительные меры «выбросят в окно».