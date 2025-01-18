Нардеп предрёк беду Зеленскому после слов Орбана
Нардеп Дмитрук увидел плохой знак для Зеленского в речи Орбана про отмену санкций
Слова премьера Венгрии Виктора Орбана об отмене антироссийских санкций являются плохим знаком для Владимира Зеленского. С таким предположением выступил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
«Полностью согласен. Мир меняется и нужно успеть быть не Зеленским», — написал Дмитрук в социальных сетях.
Напомним, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что после окончания конфликта на Украине западные страны отменят санкции против России. Он добавил, что с Москвой будут налажены нормальные отношения, а все ограничительные меры «выбросят в окно».
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