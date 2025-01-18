Отношение стран Запада к России меняется, этому есть количественные подтверждения. Об этом заявил сенатор Совета федерации (Совфед) Андрей Климов.

«Когда крупнейшая оппозиционная партия Германии «АДГ» попыталась внести намёки на антироссийскую позицию, две трети участников съезда этому воспротивились. И это не потому что они стали русофилами, а потому что даже в Германии растёт понимание того, что нормализация отношений с Россией необходима, чтобы не потерять статус локомотива европейской экономики. В частности, такая ситуация может свидетельствовать об изменении отношения», — подчеркнул сенатор в беседе с «Лентой.ру».

Климов дополнил, что некоторые европейские политики вспоминают о выгодах взаимодействия с Россией из рациональных соображений. В частности, в Европарламенте (ЕП) заметно сокращается поддержка проектов, направленных против РФ. По его словам, чиновники массово не приходят на голосования, а кто-то открыто выступает против. Это указывает на то, что РФ побеждает не только в конфликте, но и в экономическом, политическом и гуманитарном планах. Климов отметил, что в национальных парламентах стран — членов Европейского союза (ЕС) наблюдается схожая ситуация.

«Конечно, этот процесс как начался, так может и заглохнуть, поэтому нам надо продолжать делать то, что делали, и меньше оправдываться», — подытожил сенатор.