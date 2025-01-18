Стало известно, как в США изменили президентский самолёт для Байдена

Ступеньки американского президентского самолёта Air Force One заменили на более низкие для уходящего лидера США Джо Байдена. Об этом пишет газета The New York Times.

«Они придумали заменить большие ступени, по которым президенты поднимаются на борт Air Force One, на более короткие», — указали авторы материала.

Однако газета не уточняет, когда именно заменили ступеньки. Авторы статьи добавили, что встречи уходящего президента часто переносили из-за его настроения. Иногда помощники американского лидера передавали ему информацию не сразу, в том числе негативные результаты опросов. Они обсуждали, как лучше преподнести сведения Байдену.