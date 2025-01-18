«Еду на Крещение»: Дружинина вышла на связь после сообщений о госпитализации

Болеющая раком режиссёр «Гардемаринов» Светлана Дружинина опровергла информацию, что её экстренно госпитализировали в больницу с острым бронхитом. По словам артистки, она отлично себя чувствует и собирается поучаствовать в крещенских купаниях.

«У меня вчера была потрясающая, интересная встреча по приглашению, все отчёты у меня на страничке. Я прекрасно себя чувствую, еду сегодня на Волгу, на крещение», — приводит ТАСС слова Дружининой.