«Еду на Крещение»: Дружинина вышла на связь после сообщений о госпитализации
Режиссёр Дружинина опровергла информацию об экстренной госпитализации
Светлана Дружинина. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Болеющая раком режиссёр «Гардемаринов» Светлана Дружинина опровергла информацию, что её экстренно госпитализировали в больницу с острым бронхитом. По словам артистки, она отлично себя чувствует и собирается поучаствовать в крещенских купаниях.
«У меня вчера была потрясающая, интересная встреча по приглашению, все отчёты у меня на страничке. Я прекрасно себя чувствую, еду сегодня на Волгу, на крещение», — приводит ТАСС слова Дружининой.
Напомним, ранее СМИ писали, что Светлана Дружинина попала в больницу с бронхитом. Актриса жаловалась на затруднённое дыхание, мокрый кашель, высокую температуру и слабость. Сообщалось, что её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.