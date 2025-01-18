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18 января, 09:13

«Еду на Крещение»: Дружинина вышла на связь после сообщений о госпитализации

Режиссёр Дружинина опровергла информацию об экстренной госпитализации

Светлана Дружинина. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Светлана Дружинина. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Болеющая раком режиссёр «Гардемаринов» Светлана Дружинина опровергла информацию, что её экстренно госпитализировали в больницу с острым бронхитом. По словам артистки, она отлично себя чувствует и собирается поучаствовать в крещенских купаниях.

«У меня вчера была потрясающая, интересная встреча по приглашению, все отчёты у меня на страничке. Я прекрасно себя чувствую, еду сегодня на Волгу, на крещение», — приводит ТАСС слова Дружининой.

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Напомним, ранее СМИ писали, что Светлана Дружинина попала в больницу с бронхитом. Актриса жаловалась на затруднённое дыхание, мокрый кашель, высокую температуру и слабость. Сообщалось, что её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Дарья Нарыкова
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