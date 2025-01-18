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Регион
18 января, 09:08

В Тегеране застрелили двух судей Верховного суда

В Тегеране двое судей погибли при стрельбе у здания Верховного суда

В Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба. В результате происшествия погибли двое судей, а нападавший покончил с собой.

Как сообщает агентство IRNA, убитыми оказались Мохаммад Мокисех и Али Разини, которые занимались делами, связанными с угрозами национальной безопасности, шпионажем и терроризмом.

Число жертв стрельбы в Черногории выросло до 12, среди них — двое детей
Число жертв стрельбы в Черногории выросло до 12, среди них — двое детей

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании семи иностранных наёмников, среди которых трое прибыли с Украины. По его словам, злоумышленники планировали совершить в стране террористические акты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 4.murat

Оксана Попова
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