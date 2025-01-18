В Тегеране застрелили двух судей Верховного суда
В Тегеране двое судей погибли при стрельбе у здания Верховного суда
В Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба. В результате происшествия погибли двое судей, а нападавший покончил с собой.
Как сообщает агентство IRNA, убитыми оказались Мохаммад Мокисех и Али Разини, которые занимались делами, связанными с угрозами национальной безопасности, шпионажем и терроризмом.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании семи иностранных наёмников, среди которых трое прибыли с Украины. По его словам, злоумышленники планировали совершить в стране террористические акты.
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