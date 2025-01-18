В Тегеране застрелили двух судей Верховного суда

В Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба. В результате происшествия погибли двое судей, а нападавший покончил с собой.

Как сообщает агентство IRNA, убитыми оказались Мохаммад Мокисех и Али Разини, которые занимались делами, связанными с угрозами национальной безопасности, шпионажем и терроризмом.