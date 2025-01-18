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18 января, 09:15

Дом, гараж и офисы: Life.ru узнал стоимость арестованного имущества Моргенштерна*

SHOT: Стоимость арестованного имущества Моргенштерна* составляет около ₽200 млн

Моргенштерн*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Моргенштерн*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Арестованные дом, участок и гараж известно скандального рэпера Алишера Моргенштерна* были взяты им в ипотеку в 2021 году. Общая стоимость его недвижимости может составлять около 200 миллионов рублей, сообщает SHOT.

Как выяснил телеграм-канал, артисту принадлежит дом площадью 809 квадратов в подмосковной деревне Леоново, участок на 0,95 гектара и гараж площадью 164 квадратных метра. Однако теперь уехавший за границу Моргенштерн* не может продавать и совершать любые иные юридические действия с имуществом.

Кроме того, в собственности у рэпера — три помещения на Бакунинской улице в Москве. Все они находятся в МФК «Александрия». Площадь одного из них — 124,5 квадратных метров, ещё двух — по 18,5 квадратов. Музыкант приобрёл их в 2023 году, после того как уехал из России.

Ранее стало известно, что суд арестовал недвижимость Моргенштерна* из-за нарушений закона об иностранных агентах. Прокуратура Москвы сообщила, что под арест попали его земельный участок, дом в Истре и несколько нежилых помещений.

«Пожелайте удачи в бою»: Моргенштерн* добрался до рехаба и зачекинился
«Пожелайте удачи в бою»: Моргенштерн* добрался до рехаба и зачекинился

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Наталья Демьянова
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