Полноправное вступление Индонезии в БРИКС приводит в ужас США. Вашингтон будет применять традиционные методы, чтобы дестабилизировать положение дел в важнейшей стране Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар в беседе с РИА «Новости».

«Теперь Индонезия вступила в БРИКС как полноправный член. США ужасает то, что самая важная страна Юго-Восточной Азии, зоны бурного роста, теперь полноправный член БРИКС с правом голоса как у изначальных членов», — сказал источник.

Эксперт уверен, что американские спецслужбы будут пытаться воздействовать на Индонезию. Он добавил, что вообще все страны, которые стремятся в БРИКС, будут целью для американских атак.