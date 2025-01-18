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18 января, 09:36

Эксперт раскрыл, какая страна в составе БРИКС приводит США в ужас

Аналитик Эскобар: Превращение Индонезии в полноправного члена БРИКС ужасает США

Полноправное вступление Индонезии в БРИКС приводит в ужас США. Вашингтон будет применять традиционные методы, чтобы дестабилизировать положение дел в важнейшей стране Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар в беседе с РИА «Новости».

«Теперь Индонезия вступила в БРИКС как полноправный член. США ужасает то, что самая важная страна Юго-Восточной Азии, зоны бурного роста, теперь полноправный член БРИКС с правом голоса как у изначальных членов», — сказал источник.

Эксперт уверен, что американские спецслужбы будут пытаться воздействовать на Индонезию. Он добавил, что вообще все страны, которые стремятся в БРИКС, будут целью для американских атак.

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Напомним, Индонезия вступила в БРИКС в качестве полноправного члена. Официальное заявление появилось на сайте МИД Бразилии, которой с 1 января перешло председательство в группе. Вскоре сообщили, что Нигерия стала страной-партнёром объединения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Николай Рюмин
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