Минобороны показало видео с водружением российского флага в освобождённой Времевке

Российские штурмовики зачистили от Вооружённых сил Украины (ВСУ) около 600 зданий и строений, освобождая Времевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 18 января.

Кадры из освобождённой Времевки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ и установив Государственный флаг Российской Федерации на одном из зданий по улице Партизанская», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что грамотное управление, самоотверженность и скоординированная работа российских военных стали залогом уверенного продвижения подразделений группировки войск «Восток» в сёлах Нескучное и Времевка.