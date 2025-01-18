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18 января, 10:15

Минобороны показало видео с водружением российского флага в освобождённой Времевке

МО: Штурмовики ВС РФ зачистили около 600 строений, освобождая Времевку в ДНР

Российские штурмовики зачистили от Вооружённых сил Украины (ВСУ) около 600 зданий и строений, освобождая Времевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 18 января.

Кадры из освобождённой Времевки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ и установив Государственный флаг Российской Федерации на одном из зданий по улице Партизанская», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что грамотное управление, самоотверженность и скоординированная работа российских военных стали залогом уверенного продвижения подразделений группировки войск «Восток» в сёлах Нескучное и Времевка.

Рогов: Бойцы «Востока» подняли российский флаг над Времевкой в ДНР
Рогов: Бойцы «Востока» подняли российский флаг над Времевкой в ДНР

Ранее Life.ru сообщал, что ВС России освободили Петропавловку и Времевку в ДНР. По данным Минобороны, этой цели удалось достичь бойцам группировок «Центр» и «Восток».

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Минобороны России

Дарья Нарыкова
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