В Румынии нашли обломки дрона и решили, что он российский

В Румынии утверждают, что на территории уезда Тулча нашли обломки российского беспилотника Geran1/2. Один фрагмент БПЛА обнаружили между Чаталкей и Тудор Владимиреску, а другой — к югу от Килии Веке. Об этом рассказали в Минобороны Румынии.

«Из-за падения фрагментов БПЛА элементы инфраструктуры не пострадали, о материальном ущербе не сообщалось», — пояснили в ведомстве.