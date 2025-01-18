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18 января, 10:37

В Румынии нашли обломки дрона и решили, что он российский

Минобороны Румынии: В уезде Тулча нашли фрагменты российского БПЛА

В Румынии утверждают, что на территории уезда Тулча нашли обломки российского беспилотника Geran1/2. Один фрагмент БПЛА обнаружили между Чаталкей и Тудор Владимиреску, а другой — к югу от Килии Веке. Об этом рассказали в Минобороны Румынии.

«Из-за падения фрагментов БПЛА элементы инфраструктуры не пострадали, о материальном ущербе не сообщалось», — пояснили в ведомстве.

Мониторинг около украинских портов продолжится, заявили в министерстве. Напомним, что из-за БПЛА в Румынии вчера в воздух подняли два истребителя F-16 с авиабазы Борча. Это было сделано из-за нарушения воздушных границ страны. Спустя два часа поисков обнаружить невидимого нарушителя так и не удалось.

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Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Полина Никифорова
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