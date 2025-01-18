Немецкие элиты пребывают в ужасе от одной мысли, что президент России Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп смогу договориться по Украине с отчуждением земель Киевом. С такой мыслью выступил политолог Александр Рар.

«Больше всего немецких элит пугает, что Трамп и Путин могут договориться о мирном урегулировании на Украине. Европейцы в ужасе от одной идеи, что Украина лишится 20% своей территории, после того как НАТО и ЕС столь много помогали и вооружали Украину», — написал Рар.

Эксперт отдельно выделил, что миллиардер Илон Маск поддерживает правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) и недоверие к действующим властям Берлина. Он пояснил, что верхушка Германии надеется на сдерживание порывов Трампа правительством США.