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Регион
18 января, 10:51

Германия не может поверить, что Трамп и Путин заключат договор по Украине

Политолог Рар: Германию пугает, что Путин и Трамп могут договориться по Украине

Немецкие элиты пребывают в ужасе от одной мысли, что президент России Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп смогу договориться по Украине с отчуждением земель Киевом. С такой мыслью выступил политолог Александр Рар.

«Больше всего немецких элит пугает, что Трамп и Путин могут договориться о мирном урегулировании на Украине. Европейцы в ужасе от одной идеи, что Украина лишится 20% своей территории, после того как НАТО и ЕС столь много помогали и вооружали Украину», — написал Рар.

Эксперт отдельно выделил, что миллиардер Илон Маск поддерживает правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) и недоверие к действующим властям Берлина. Он пояснил, что верхушка Германии надеется на сдерживание порывов Трампа правительством США.

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Тем временем во власти Германии серьёзный раздрай, как раз из-за Украины и её дальнейшей судьбы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за сдерживание финансовых вливаний в прожорливый киевский режим, а глава МИД Анналена Бербок всё ещё надеется всеми силами нанести стратегическое поражение России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex

Николай Рюмин
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