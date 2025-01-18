Путин обсудил с главой эндокринологического научного центра успехи учреждения
Путин встретился с президентом национального центра эндокринологии Дедовым
Научный коллектив государственного эндокринологического центра достиг многих поставленных целей. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом РАН, главой учреждения Иваном Дедовым, предложив обсудить развитие учреждения.
Встреча Путина с Дедовым. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Вице-президент поделился успехами и рассказал о специалистах учреждения. Он уверен, что клиника является объектом мирового уровня, который принимает 150 тысяч пациентов амбулаторно и ещё 25 тысяч — стационарно.
«Сделано очень много», — отреагировал Путин.
Недавно учёные Сеченовского университета заявили о разработке портативного биопринтера для биопечати тканевого эквивалента кожи. Он может стать эффективным средством для лечения незаживающих и трудно заживающих ран.
Life.ru