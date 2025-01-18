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18 января, 11:09

Путин обсудил с главой эндокринологического научного центра успехи учреждения

Путин встретился с президентом национального центра эндокринологии Дедовым

Научный коллектив государственного эндокринологического центра достиг многих поставленных целей. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом РАН, главой учреждения Иваном Дедовым, предложив обсудить развитие учреждения.

Встреча Путина с Дедовым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Вице-президент поделился успехами и рассказал о специалистах учреждения. Он уверен, что клиника является объектом мирового уровня, который принимает 150 тысяч пациентов амбулаторно и ещё 25 тысяч — стационарно.

«Сделано очень много», — отреагировал Путин.

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Life.ru

Николай Рюмин
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