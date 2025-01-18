ЕС удвоил размер импорта лекарств из России
За 11 месяцев 2024 года ЕС удвоил размер импорта фармпродукции из России
К ноябрю 2024 года ЕС вдвое нарастил размер закупки фармацевтической продукции из России в годовом выражении. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.
Импорт вырос до 4,5 миллиона евро, что в 2,2 раза больше, чем в ноябре 2023 года. Хотя за месяц сокращение закупки составило 23%. За 11 месяцев прошлого года Евросоюз купил у России фармтоваров на 38,8 миллиона евро, что на 18% больше, чем годом ранее.
Европейцы в ноябре купили лекарств на 3,2 миллиона евро, а сывороток и вакцин — на 1,4 миллиона. Россия заняла 23 место в числе импортёров фармпродукции в ЕС. В первой тройке находятся Швейцария, США и Великобритания.
Помимо того, в ноябре 2024 года Соединённые Штаты Америки (США) увеличили объём закупок комплектующих для самолётов из России. Общий размер импорта в ноябре составил 7,6 миллиона долларов, что является рекордом с февраля 2022 года.
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