«Сверчки не виноваты»: Захарова высмеяла новую версию США о головных болях дипломатов на Кубе
Захарова высмеяла новую версию США о шуме в ушах дипломатов на Кубе
В США до сих пор расследуют причину недомогания американских дипломатов на Кубе. Появилась новая версия шума в ушах представителей дипведомства, согласно которой оказалось, что в головных болях виновато применение якобы «новейшего оружия». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, высмеяв новую теорию.
«Ну и о гаванских сверчках. Тех самых, от которых у американских дипломатов на Кубе и в других частях света случались головокружения и шумело в ушах. В последние дни пребывания [президента США Джо] Байдена у власти выяснилось, что сверчки не виноваты. Оказалось, что помутнения рассудка и головные боли у дипломатов в Гаване всё же, как говорится в отчёте, могли стать результатом применения «новейшего оружия», — написала дипломат в телеграм-канале.
Захарова пояснила, что американцы вновь назвали «загадочное оружие» главной причиной головной боли у американских дипломатов. Дипломат также высмеяла оценки комиссии, состоявшей из представителей спецслужб и медработников США. В 2022 году они заявили, что голова у американских дипломатов может болеть не из-за некачественного рома, а якобы из-за частых стрессов на работе, и «никакие русские ЧВК, хакеры, спецназовцы тут ни при чём».
Также Захарова напомнила, что американцы ещё в 2018 году всё объяснили: постоянный шум, якобы слышанный дипломатами, был стрекотом Anurogryllus Celerinictus – сверчков из семейства короткохвостых. Однако как выяснилось, расследование продолжалось. За 10 дней до инаугурации нового президента Дональда Трампа Национальный совет по разведке США опубликовал отчёт-сенсацию. Там были объявлены несостоятельными и версия со стрессами, и версия со сверчками.
Информация о том, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись «акустическим атакам», появилась ещё в 2017 году. Эксперты заявляли, что США могли принять за такие атаки стрекот сверчков или цикад. В 2018-м американские дипломаты в Китае пожаловались на те же симптомы. В конце июля 2021 года в ЦРУ заявили о возможной причастности к этим необъяснимым случаям России. Однако в итоге разведка США не нашла связи РФ с «гаванским синдромом».
Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov