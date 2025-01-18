«Сверчки не виноваты»: Захарова высмеяла новую версию США о головных болях дипломатов на Кубе

В США до сих пор расследуют причину недомогания американских дипломатов на Кубе. Появилась новая версия шума в ушах представителей дипведомства, согласно которой оказалось, что в головных болях виновато применение якобы «новейшего оружия». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, высмеяв новую теорию.

«Ну и о гаванских сверчках. Тех самых, от которых у американских дипломатов на Кубе и в других частях света случались головокружения и шумело в ушах. В последние дни пребывания [президента США Джо] Байдена у власти выяснилось, что сверчки не виноваты. Оказалось, что помутнения рассудка и головные боли у дипломатов в Гаване всё же, как говорится в отчёте, могли стать результатом применения «новейшего оружия», — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова пояснила, что американцы вновь назвали «загадочное оружие» главной причиной головной боли у американских дипломатов. Дипломат также высмеяла оценки комиссии, состоявшей из представителей спецслужб и медработников США. В 2022 году они заявили, что голова у американских дипломатов может болеть не из-за некачественного рома, а якобы из-за частых стрессов на работе, и «никакие русские ЧВК, хакеры, спецназовцы тут ни при чём».