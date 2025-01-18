«Отёк и раны»: В Москве врачи спасают девушку, покусанную обезьяной
Врачи в Москве спасли девушку из Зеленограда, которую в Китае покусала обезьяна
Укусы дикой обезьяны. Обложка © Telegram / Московская медицина
В московской клинической больнице М.П. Кончаловского врачи спасли девушку, которую в Китае покусала обезьяна. Об этом сообщает столичный депздрав.
Момент нападения обезьяны. Видео © Telegram / Московская медицина
«На острове был медицинский пункт. Там оперативно промыли раны, обработали их и направили пострадавшую в госпиталь на первую вакцинацию. Но, к сожалению, несмотря на оказанную помощь, по дороге домой у пациентки покраснела и распухла рука. Девушка очень испугалась и сразу из аэропорта направилась в больницу», — говорится в сообщении.
В Москве пациентке сделали несколько прививок. Сейчас отёк начал уменьшаться, а раны — заживать. Впереди ещё три укола, полгода без алкоголя и три месяца без спорта.
Накануне в Азербайджане зафиксировали случай заражения оспой обезьян. Известно, что 22-летний житель страны вернулся из зарубежного отпуска, где был со 2 по 11 января. Его родные не заразились, им было назначено профилактическое лечение.