«Отёк и раны»: В Москве врачи спасают девушку, покусанную обезьяной

В московской клинической больнице М.П. Кончаловского врачи спасли девушку, которую в Китае покусала обезьяна. Об этом сообщает столичный депздрав.

Момент нападения обезьяны. Видео © Telegram / Московская медицина

«На острове был медицинский пункт. Там оперативно промыли раны, обработали их и направили пострадавшую в госпиталь на первую вакцинацию. Но, к сожалению, несмотря на оказанную помощь, по дороге домой у пациентки покраснела и распухла рука. Девушка очень испугалась и сразу из аэропорта направилась в больницу», — говорится в сообщении.

В Москве пациентке сделали несколько прививок. Сейчас отёк начал уменьшаться, а раны — заживать. Впереди ещё три укола, полгода без алкоголя и три месяца без спорта.