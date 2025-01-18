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18 января, 12:34

«Отёк и раны»: В Москве врачи спасают девушку, покусанную обезьяной

Врачи в Москве спасли девушку из Зеленограда, которую в Китае покусала обезьяна

Укусы дикой обезьяны. Обложка © Telegram / Московская медицина

Укусы дикой обезьяны. Обложка © Telegram / Московская медицина

В московской клинической больнице М.П. Кончаловского врачи спасли девушку, которую в Китае покусала обезьяна. Об этом сообщает столичный депздрав.

Момент нападения обезьяны. Видео © Telegram / Московская медицина

«На острове был медицинский пункт. Там оперативно промыли раны, обработали их и направили пострадавшую в госпиталь на первую вакцинацию. Но, к сожалению, несмотря на оказанную помощь, по дороге домой у пациентки покраснела и распухла рука. Девушка очень испугалась и сразу из аэропорта направилась в больницу», — говорится в сообщении.

В Москве пациентке сделали несколько прививок. Сейчас отёк начал уменьшаться, а раны — заживать. Впереди ещё три укола, полгода без алкоголя и три месяца без спорта.

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Роспотребнадзор не счёл вспышку оспы обезьян в Китае угрозой для России

Накануне в Азербайджане зафиксировали случай заражения оспой обезьян. Известно, что 22-летний житель страны вернулся из зарубежного отпуска, где был со 2 по 11 января. Его родные не заразились, им было назначено профилактическое лечение.

Николай Рюмин
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