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18 января, 12:24

«Забота о близких оскорбительна»: На Западе высмеяли обиду Бербок из-за Украины

Журналист Боуз: Бербок «обижает» забота о собственном народе

Анналена Бербок сбегает с заседания в Германии. Фото © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

Анналена Бербок сбегает с заседания в Германии. Фото © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что главу МИД Германии Анналену Бербок обижает мнение европейских политиков по поводу помощи Киеву. По его словам, Бербок оскорбляет забота о собственном народе.

«Министр иностранных дел Германии Бербок заявила, что её «обижает» тот факт, что некоторые европейские политики ценят голоса избирателей больше, чем помощь Украине. Другими словами, забота о собственном народе оскорбительна», — написал журналист в социальной сети Х.

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Напомним, ранее глава МИД Германии ушла с заседания после отказа канцлера Олафа Шольца отправить помощь Украине. На фотографии видно, как Шольц пытается дотянуться до Бербок. А та, в свою очередь, уходит с недовольным лицом с заседания. Присутствующие отметили «паршивую» атмосферу между политиками.

Алена Пенчугина
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