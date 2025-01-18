«Забота о близких оскорбительна»: На Западе высмеяли обиду Бербок из-за Украины
Журналист Боуз: Бербок «обижает» забота о собственном народе
Анналена Бербок сбегает с заседания в Германии. Фото © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что главу МИД Германии Анналену Бербок обижает мнение европейских политиков по поводу помощи Киеву. По его словам, Бербок оскорбляет забота о собственном народе.
«Министр иностранных дел Германии Бербок заявила, что её «обижает» тот факт, что некоторые европейские политики ценят голоса избирателей больше, чем помощь Украине. Другими словами, забота о собственном народе оскорбительна», — написал журналист в социальной сети Х.
Напомним, ранее глава МИД Германии ушла с заседания после отказа канцлера Олафа Шольца отправить помощь Украине. На фотографии видно, как Шольц пытается дотянуться до Бербок. А та, в свою очередь, уходит с недовольным лицом с заседания. Присутствующие отметили «паршивую» атмосферу между политиками.