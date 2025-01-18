«Забота о близких оскорбительна»: На Западе высмеяли обиду Бербок из-за Украины

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что главу МИД Германии Анналену Бербок обижает мнение европейских политиков по поводу помощи Киеву. По его словам, Бербок оскорбляет забота о собственном народе.

«Министр иностранных дел Германии Бербок заявила, что её «обижает» тот факт, что некоторые европейские политики ценят голоса избирателей больше, чем помощь Украине. Другими словами, забота о собственном народе оскорбительна», — написал журналист в социальной сети Х.