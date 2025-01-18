В работе Wildberries произошёл сбой
Роскомнадзор фиксирует сбой в работе Wildberries
Сегодня произошёл сбой в работе сервисов маркетплейса Wildberries. Неполадки зафиксировали специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору (РКН).
Причиной сбоя в работе Wildberries стала авария в одном из дата-центров (ЦОД). Сейчас специалисты маркетплейса перераспределяют нагрузку по резервным ЦОД.
Тем временем в пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ заявили ТАСС , что неполадки устранены.
Ранее сбой произошёл в работе Steam по всему миру. Неполадки в работе онлайн-магазина компьютерных игр случились из-за проблем на инфраструктуре сервиса. Жалобы пользователей исчислялись тысячами и были отмечены по всему миру, в частности в Германии, США, России и Великобритании.
Shutterstock / FOTODOM / Mitriakova Valeriia