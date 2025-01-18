В работе Wildberries произошёл сбой

Сегодня произошёл сбой в работе сервисов маркетплейса Wildberries. Неполадки зафиксировали специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору (РКН).

Причиной сбоя в работе Wildberries стала авария в одном из дата-центров (ЦОД). Сейчас специалисты маркетплейса перераспределяют нагрузку по резервным ЦОД.

Тем временем в пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ заявили ТАСС , что неполадки устранены.